FETÖ adına gurbetçilerden "himmet" adı altında örgüte para topladığı iddialarıyla gündeme gelen ve yıllar önce Estonya'ya yerleşen Fatih Güllü'nün adı, Türkiye'de toplanan paralarla ilgili olarak Gaziantep'te açılan bir FETÖ soruşturmasında da geçiyor.

Firari örgüt üyelerinin faaliyetlerini organize ediyor

Firari FETÖ üyesi Güllü'nün Estonya'nın Başkenti Tallinn’de yöneticisi olduğu “Eesti TÜRK” adlı bir dernek bulunuyor. Fatih Güllü ayrıca firar ederek Estonya’ya ulaşan örgüt üyelerinin faaliyetlerini organize eden kişi olarak biliniyor.

Derneğin ismindeki Türk ifadesi ve logosunda bulunan ay yıldız sembolü bir süre önce Türkiye'nin Tallinn Büyükelçiliği'nin girişimiyle kaldırıldı.

Estonya’da açmak istediği FETÖ okuluna izin verilmeyen Güllü'nün bir de ithalat-ihracat şirketi bulunuyor.

Kumpas davalarının bilirkişisi: Hayreddin Bahşi

Estonya’daki bir diğer firari isim ise Hayreddin Bahşi… Bahşi ismini kamuoyu Balyoz kumpasındaki sahte bilirkişi raporuna "gerçektir" şerhi düşen eski TÜBİTAK çalışanı olarak biliyor. Danıştay cinayeti, Ergenekon kumpaslarındaki delillere de "gerçektir" raporu veren 3 bilirkişiden biriydi.

Kumpasların mağduru olan; Balyoz davasında üç yıl tutuklu kaldıktan sonra beraat eden Deniz Kurmay Albay Yasin Türker, raporu düzenleyen TÜBİTAK'ta görevli bilirkişiler; Erdem Alparslan, Tahsin Türköz ve Hayretdin Bahşi hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Bilirkişi olarak bir görevlendirme talep edildi"

4 Şubat 2019 tarihinde TÜBİTAK'a bir yazı yazılarak bilirkişi olarak bir görevlendirme talep edildiğini ifade eden Emekli Deniz Albay Ali Yasin Türker, "TÜBİTAK'tan bu yazıya 9 Şubat’ta yanıt geldi. Hem Hayrettin Bahşi hem de bilirkişi olarak görev yapan 2 kişi görevlendirildi. Fakat bu 2 kişi yemin etmeksizin göreve başladı. Bu 3 kişi 29 Ocak’ta Mehmet Baransu tarafından teslim edilen dijital dosyalar hakkında incelemeler yaptılar. Bilirkişi raporu hazırladılar." dedi.

"Bilirkişi raporunun yalan olduğu 30 dan fazla bilirkişi raporuyla kanıtlandı"

TRT Haber mikrofonlarına konuşan emekli Albay Yasin Türker, kumpasın 30'dan fazla bilirkişi raporuyla kanıtlandığını belirtti.

Türker, davanın konusunun 2002-2003 yıllarında iddia edilen bir darbe planlamasına ilişkin olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"O nedenle de CD'lerin o tarih ve öncesinde hazırlanmış olduğunun tespiti çok önemliydi. Ancak bizim daha sonra üniversitelerden, adli bilişim uzmanlarından ve uluslararası Almanya, Amerika’daki adli bilişim kurumlarından aldığımız raporlarda bu dijital dosyalarda kullanılan programlarının, yazı karakterlerinin en erken 2006-2007 yıllarında hazırlanmış olabileceği, yani bilirkişi raporunun yalan olduğu 30 dan fazla bilirkişi raporuyla kanıtlandı."

15 Şubat 2015 tarihinde yurt dışına kaçtı

Hayreddin Bahşi'nin biyografisine bakıldığında siber güvenlik ve kripto teknolojileri alanında çalışan bir uzman olduğu görülüyor. Bahşi, uzman olarak girdiği TÜBİTAK'ta Balyoz davasının seyrini değiştiren raporu hazırladıktan kısa bir süre sonra Siber Güvenlik Enstitüsü Müdürlüğüne kadar yükseldi.

Balyoz kumpası nedeniyle hakkında görevi kötüye kullanmaktan dava açılan Bahşi, 15 Şubat 2015 tarihinde yurt dışına kaçtı.

6 ay sonra ise eşi ve çocukları ülkeyi terk etti.

Bahşi, Estonya'daki Tallinn Teknoloji Üniversitesi'nde araştırma profesörü olarak görev yapmaya devam ediyor.

Estonya'da üzerine kayıtlı bir ikamet adresi görünmüyor

TRT Haber ekibi Bahşi'ye ulaşmak için Estonya'daki o okula gitti. Ancak akademik takvim sona erdiği için firari FETÖ'cü Hayreddin Bahşi okula gelmemişti. Estonya'da olduğu bilinen Bahşi'nin bu ülkede üzerine kayıtlı bir ikamet adresi görünmüyor.

Estonya Araştırma Bilgi Sistemi'ndeki resmi kayıtlar incelendiğinde, Bahşi'nin 7 sayfalık bir özgeçmişi dikkat çekiyor.

Özgeçmişindeki bilgilere göre firari FETÖ’cünün yurt dışı temasları 2011 yılında Tallinn’de düzenlenen 3. Uluslararası Siber Çatışma Konferansı'yla başlıyor.

"En son 3-4 yıl önce görüştüm"

TRT Haber ekibi şahsın babası ile konuştu. Oğlunun ortaokul, lise ve üniversite sınavında hep birinci olduğunu dile getiren baba Bahşi, oğluyla uzun süredir görüşmediğini söyledi. Bahşi, "Telefonla aramıştı. Yurt dışına gideceğini söyledi, en son 3-4 yıl önce görüştüm, o günden bu yana haber alamıyorum. Nerede olduğunu da bilmiyorum." dedi.

"Bahşi’yi hayatımda sadece 15 dakika evi kiralarken gördüm"

Türkiye’deyken TÜBİTAK lojmanlarında ikamet eden Bahşi'nin, Kocaeli’nde bir de dairesi bulunuyor. TRT Haber ekibi o daireyi buldu ve Bahşi’yi tanıyanlara ulaşmaya çalıştı. Bahşi'nin dairesinde kalan kiracı, "İstanbul’dan işim nedeniyle buraya taşındım. 5 yıl önce bir emlakçıdan kiraladım. Bahşi’yi hayatımda sadece 15 dakika evi kiralarken gördüm." diye konuştu.

Bahşi’nin kiracısı, ev sahibi hakkındaki iddiaları duyunca şaşkınlığını gizleyemedi. Kiracı, Bahşi'nin TÜBİTAKÇI olduğunu bilmediğini, yurt dışına çıkmak zorunda olduğunu, bundan sonra da kendisiyle mail üzerinden iletişim kurmasını istediğini söyledi.

Bahşi’nin kiracısı yılda bir kez kira zammı için mail üzerinden haberleştiklerini de söyledi. En son geçen yıl mailleştiklerini ifade eden kiracı, "Kira şu kadar olur mu dedim, o da olur yanıtını verdi. Bir Türk bankasından hesap numarasına kirayı gönderiyorum." dedi.

NATO Siber Güvenlik tatbikatında da görevli olduğu ortaya çıktı

Hayreddin Bahşi'nin 2017'de Estonya'daki NATO Siber Güvenlik tatbikatında da görevli olduğu ortaya çıktı. Firari isim, Türk Büyükelçiliği'nin girişimleriyle tatbikattan çıkarıldı.

Öte yandan Bahşi'nin halen görev yaptığı Tallinn Teknoloji üniversitesi, Avrupa Konseyi'nin Echo projesinin de ortağı.

Proje, Avrupa Birliği'nin siber savunma sistemine danışmanlık hizmeti veriyor. Projenin lansmanı, Avrupa Konseyi tarafından 25 Şubat 2019'da Belçika Askeri Akademisi'nin konferans salonunda yapıldı.

Firari FETÖ şüphelisi Hayrettin Bahşi'nin de bu projenin içinde yer alan isimlerden biri olduğu öğrenildi.

Hayrettin Bahşi’nin iade süreci için Estonya makamlarıyla görüşmeler sürüyor.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: İsmail Dostoğlu