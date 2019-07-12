Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla’daki orman yangını ile ilgili son durumu aktardı.

Bugün itibarıyla 30 ila 50 hektar arasında, bölgede tütmelerin olduğunu söyleyen Pakdemirli, "Özellikle hava araçlarıyla tabiri caizse buraları suyla döverek, mümkün mertebe buradaki tüm tütmeleri bitirmeye çalışıyoruz." dedi.

Pakdemirli, "Dezenformasyona lütfen itibar etmeyelim. Sosyal medyada ben bunları görüyorum. Sonbaharda bu yanan alanlarla alakalı tüm Muğlalıları fidan dikmeye davet ediyorum." İfadelerini kullandı.

"350-400 hektar alanın etkilenmiş olabileceğini düşünüyoruz"

Sabahın ilk ışıklarıyla tüm helikopterlerin havalandığını belirten Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Helikopterlerin sayısını 13'ten 19'a çıkardık. Bugün itibarıyla yukarıdan gördüğümüz tablo düne göre çok daha iyileşmiş durumda. Dün 350 hektar alanın etkilendiğini söylemiştim. Yangın söndürülünce daha net görünür ama kabaca 350-400 hektar alanın etkilenmiş olabileceğini düşünüyoruz."

Pakdemirli, "Bölgeye tatile gelmek isteyenler varsa çok rahatlıkla gelsinler. Yerleşim yerleriyle ilgili herhangi bir tehdit söz konusu değil." diye konuştu.

Kaynak: AA