Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda Savcı Mehmet Selim Kiraz makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmişti.

O gün neler yaşandı?

Şafak Yayla, Bahtiyar Doğruyol DHKP-C’li teröristler…

31 Mart 2015 tarihinde İstanbul Adalet Sarayı’na gittiler. İkisi de avukat gibi hareket etti. Güvenlikten geçtiler, silahlıydılar. Teröristler, 52 dakika adliye içinde oyalandı. Sonra da 6’ncı kattaki Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın makam odasına girdiler. Adalet mücadelesinin neferini rehin alıp kapıyı kilitlediler.

Savcı Mehmet Selim Kiraz Berkin Elvan dosyasında sona gelmişti

Mehmet Selim Kiraz kritik dosyaların savcısıydı. Berkin Elvan dosyası da onlardan biriydi. Soruşturmada sona gelmişti. Teröristler Kiraz’dan dosyadaki şüphelilerin isimlerini istedi. Bir süre sonra müzakereci polisler devreye girdi. Teröristler, Elvan dosyasındaki şüphelilerin canlı yayına çıkmasını istedi. Aksi halde Kiraz’ı öldüreceklerini söylediler.

DHKP-C'li sözde yönetici teröristlerin bazıları Yunanistan'da

İkna için Ümit Kocasakal, Şükriye Erden ve Ebru Timtik de adliyeye çağrıldı. Ancak teröristler ikna olmadı. İçlerinden biri, Savcı Kiraz'ın telefonunu ele geçirdi. Ve DHKP-C'nin Yunanistan'daki sözde yöneticileriyle irtibat kurdu. İki kişiyle görüşme yapan terörist, savcının öldürülmesi talimatını aldı.

Müzakere sürerken, akşam saatlerinde silah sesleri duyuldu. Bunun üzerine özel Harekat polisleri operasyon için düğmeye bastı. Önce teröristler öldürüldü. Ardından ağır yaralanan Mehmet Selim Kiraz hastaneye kaldırıldı. Ancak 46 yaşındaki Kiraz kurtarılamadı.

Soruşturma kapsamında DHKP-C'li terörist İsmail Akkol'un ifadesi alındı. 2 Şubat 2016 tarihinde yakalanan Akkol, Özdemir Sabancı suikasti davasının sanığıydı. Savcı Kiraz şehit edildiği sırada Yunanistan'daydı. Akkol, teröristlerin Yunanistan ile bağlantılarını doğruladı.

Savcı Kiraz'ın şehit eden DHKP-C terör örgütünün 9 sözde yöneticisi hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Ancak bazı Avrupa ülkeleri teröristlere kucak açtı. O ülkelerin başında da Yunanistan geliyor.

Kaynak: TRT Haber