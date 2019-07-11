Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin 4'ü tutuklu, 9'u firari 14 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 4 tutuklu sanık katıldı.

Duruşmada, mütalaaya karşı savunma yapmayan tek sanık olan Mustafa Koçak'a savunma yapıp yapmayacağı soruldu.

Cezaevinde kendisine kağıt kalem temin edilmediği için savunmasını hazırlayamadığını belirten Koçak "Kendi paramızla almak istedik ancak bize verilmedi. Geçen hafta 6 gün süre verdiniz bize. Avukatım 10-15 gün süre istemişti. Ciddi iddialarla yargılanıyorum. Savunma hazırlayamadım. Sağlıklı süre için süre talep ediyorum. " dedi.

Açlık grevi başlattığını, bununla ilgili hazırladığı 2 sayfalık yazıyı okumak istediğini anlatan sanık Koçak'a, mahkeme heyeti başkanı, "2 sayfa savunma hazırlasaydın ya. Hep de böyle yapıyorsun." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, 22 Mayıs 2019 tarihli duruşmada mütalaa verildiği ve o zamandan bu zamana kadar savunma hazırlanması için yeterli bir süre olduğunu belirterek, sanık Koçak'ın süre talebini reddetti.

Beyanı sorulan sanığın avukatı Ali Şafak da, bu karara itiraz ederek, "Avukat burada figüran değildir. Görevi müvekkiline teknik anlamda hukuki yardımda bulunmaktır. Devlet organları ve mahkemeler, müvekkiline hukuki yardımda bulunabilmesi için avukata tüm bilgi ve belgeleri makul bir süre içinde vermek zorundadır. Bu yapılmazsa Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve BM İnsan Hakları Beyannamesi'nin ilgili maddelerini çerçeveletip duvara asmış olursunuz. Sıkıldıkça da okursunuz. Savunma hakkımız elimizden alınmıştır . Bu durum AİHM ve anayasamıza aykırıdır." " ifadelerini kullandı.

Avukat Şafak, süre talebinde bulundu.

Bu talebe ilişkin de ara karar veren heyet, aynı gerekçelerle savunma için süre istenilmesi talebini reddetti. Bu karara tutuklu sanıklardan Cengiz Özel'in avukatı tepki göstererek, duruşma salonundan ayrıldı. Mahkeme heyeti, bu durumu tutanağa geçirdi.

Davaya ilişkin karar verileceğini belirten heyet, sanıklara son sözlerini sordu. Sırasıyla söz alan sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Karar açıklandı

Tutuklu sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım ağırlaştırılmış müeebet hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: AA