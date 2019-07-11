Çorum'da aşırı yağış ve fırtına etkili oldu. Konteynerler fırtına nedeniyle uçarak araçların üzerine düştü. Birçok araçta hasar meydana geldi.

Hasar araçlarla sınırlı kalmadı. Fırtına ile birlikte Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin dış cephesinde de hasar oluştu.

Bir caminin minaresi devrildi, çok sayıda ev ve iş yerinin çatısı uçtu.

Aşırı yağış nedeniyle de ev ve iş yerlerini su bastı. Devrilen ağaçlar otomobillerin üzerine düştü. Karayollarındaki yön levhaları ise yerlerinden çıktı.

Ankara Samsun karayolu geçişinde devrilen yön levhaları ulaşımda aksamalara neden oldu. Devrilen levhalar itfaiye ekipleri yardımıyla iş makineleri tarafından kaldırıldı. Yolda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaynak: TRT Haber

