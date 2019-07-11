Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Abdullatif Sofuoğlu ve avukatı katıldı.

Sofuoğlu savunmasında, FETÖ/PDY'nin "gizli sorumluları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini iddia etti.

Terör örgütü üyesi olmadığını savunan sanık Sofuoğlu, beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Abdullatif Sofuoğlu'nu "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: AA