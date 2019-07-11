Kaza, 15.00 sıralarında D 400 Karayolu Manavgat Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Alanya ilçesinden aldığı Rus turistleri Antalya Havalimanı'na götürmek için yola çıkan Yavuz Günday yönetimindeki tur midibüsü, bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada, tur midibüsündeki 11'i çocuk, 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Yaralılar gelen ambulanslarla Manavgat'taki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşımın tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı karayolunda trafik, midibüsün kaldırılmasının ve yolun temizlenmesinin ardından yeniden normale döndü.

Kaynak: AA