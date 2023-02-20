Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 17:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TRT Genel Müdürü Sobacı ve TRT Çocuk’un sevilen kahramanlarından afetzede çocuklara ziyaret
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Etlik Şehir Hastanesi’nde depremzede çocukları ziyaret etti. Mehmet Zahid Sobacı, hastanedeki çocuklara hediyeler dağıttı. TRT Çocuk'un çizgi film kahramanları da depremzede çocukları yalnız bırakmadı.
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde tedavisi devam eden depremzede çocukları ziyaret etti.
Çocuklarla tek tek ilgilendi, sohbet etti.
Depremzede çocuklar için TRT Çocuk'un sevilen çizgi filim kahramanları da hastanedeydi. Onlara moral verdiler. Çocuklarla fotoğraf çektirdiler.
Çocuklara TRT Çocuk lisanslı kitaplar ve ürünler hediye edildi.
Etiketler: Deprem Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı TRT
Son Haberler
- 19:01
- 19:05
- 18:51
- 18:32
- 18:13
Sıradaki Haber
Bakan Kurum açıkladı: 'Altı dükkan üstü daire' dönemi bitecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz