TRT Genel Müdürlüğü, radyo yayınlarına ait reklam zamanlarının satışına dönük ihaleyle ilgili iddialara yazılı bir açıklama ile cevap verdi.

Açıklamada, söz konusu ihalenin, açıklık ve rekabetin sağlanması amacıyla 4 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’de ilan edildiği belirtildi.

İddiaların tam aksine geçmiş yıllarda olduğu gibi herkese açık ve şeffaf bir ihale yapılacağı vurgulandı.



Her özel ve tüzel kişinin katılabileceği ihalede tekliflerin kapalı zarf ile alınacağı ifade edildi.

Açıklamada, "Teklifler; katılımcılar ve ihale komisyonu huzurunda açıklanacak, ardından ihale açık artırma usulü ile sonuçlandırılarak en üst seviyede kamu yararı sağlanacaktır" denildi.

Kaynak: TRT Haber