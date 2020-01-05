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Bakan Çavuşoğlu'nun telefon diplomasisi05 Ocak 2020 Pazar 18:31 - Son Güncelleme 05 Ocak 2020 Pazar 20:24
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ve Katar Dışişleri Bakanı Sani ile Süleymani'nin öldürülmesini görüştü.
[Fotoğraf: AA ]
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İkili, ABD saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani konusunu ele aldı.
Bakan Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Casim el Sani ile telefonda görüştü.
Kaynak: AA
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