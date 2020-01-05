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PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu05 Ocak 2020 Pazar 15:58 - Son Güncelleme 05 Ocak 2020 Pazar 16:17
Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakoluna teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: TRT Haber
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