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MSB, Hafter güçlerinin Trablus'taki saldırısını kınadı05 Ocak 2020 Pazar 14:44 - Son Güncelleme 05 Ocak 2020 Pazar 15:00
Milli Savunma Bakanlığı, "Hafter güçlerinin hukuksuz emellerini gerçekleştirmek uğruna Trablus'taki Kara Harp Okuluna yaptıkları saldırıyı şiddetle kınıyoruz." açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış düşmanı Hafter güçlerinin hukuksuz emellerini gerçekleştirmek uğruna Trablus'taki Kara Harp Okuluna yaptıkları saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, saldırıda Libya'nın geleceği olan 31 masum askeri öğrencinin şehit edildiği, 30'dan fazla öğrencinin yaralandığı belirtildi.
Kaynak: AA
Etiketler: milli savunma bakanlığı Libya hafter trablus