Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Kaynak: AA