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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ve Salih ile görüştü04 Ocak 2020 Cumartesi 17:14 - Son Güncelleme 04 Ocak 2020 Cumartesi 17:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü.
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.
Kaynak: AA
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