Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 03:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TL mevduat dönüşümüne düzenleme
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Merkez Bankası, Dönüşümün Desteklenmesi Tebliği'nde yeni bir düzenlemeye gitti. Düzenlemeyle, tüzel kişiler ve şirketler de Türk Lirası mevduat hesabı açabilecek.
Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi tebliğinde değişiklik yapıldı.
Tüzel kişiler 6 ay veya 1 yıl vadeli mevduat hesabı açabilecek. Dolar, euro ve sterlin cinsindeki döviz hesapları ile katılım hesapları Türk Lirası'na dönüştürülebilecek.
Bankalar ve Merkez Bankası'nın belirlediği mali kuruluşlar ise uygulamadan yararlanamayacak.
Altın hesapları için de dönüşüm yapılabilecek
Aynı dönüşüm tüzel kişilere ait altın hesapları için de yapılabilecek.
Merkez Bankası'nın konu ile ilgili tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Etiketler: Merkez Bankası Türk Lirası
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