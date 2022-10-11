Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 17:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Teslim olan terörist sayısı 98’e yükseldi
[Fotograf: AA]
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. 3 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. Yılbaşından itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 98’e yükseldi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 2005 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda yılbaşından itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 98’e yükseldi.
Etiketler: Terörle Mücadele İçişleri Bakanlığı
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