Adresin, iddianamede "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer alan TÜGVA'nın Gaziosmanpaşa Temsilciliği olduğu bildirilerek, patlamanın etkisiyle Şakir Zümre Caddesi tarafında bulunan ara boşlukta klima ünitesinin parçalandığı, etrafta cam, demir ve siyah bez parçaların bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, olay yerini gösteren kamera kayıtlarına göre, saat 05.40 sıralarında Şakir Zümre Caddesi üzerinden gelen dış görünüş itibarıyla kadına benzeyen, yüzü kapalı ve çarşaflı şüphelinin TÜGVA'nın önünde 10 saniye bekledikten sonra olay yerine bir cisim bırakıp Cengiz Topel Caddesi üzerinden ayrıldığı aktarıldı.

İlk incelemede patlamaya neden olan cismin el yapımı, zaman ayarlı, boru tipi bomba olduğunun anlaşıldığı dile getirilerek, soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Besra Yalçın'ın Halkların Birleşik Devrim Hareketi çatısı altında yer alan TKEP/L (Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist) terör örgütü üyesi olduğu vurgulandı.

İddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt faaliyeti çerçevesinde tehlikeli madde bulundurmak", "kamu malına zarar vermek" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 21 yıl 9 aydan 49 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.