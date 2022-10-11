Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 4. Türk-Alman Enerji Forumu'na katıldı.

İşte Bakanı Dönmez'in açıklamalrından öne çıkanlar:

"Yenilenebilir enerji kaynaklarımız yüzde 54’e ulaştı.

Doğal gaz boru hatlarıyla ilgili olarak, sadece ülkemizdeki enerji kaynaklarının güvenliğini sağlamıyoruz AB’nin de bu alandaki güvenliğinin sağlanmasında destek veriyoruz.

Önümüzdeki yıllarda daha çok hidrojeni konuşmaya başlayacağız.

Bazı Alman şirketlerin Türkiye’de yatırım düşünceleri var bunları değerlendirdik. Önümüzdeki günlerde hidrojen başta olmak üzere temiz enerji kaynaklarında önemli bir rol üstlenebileceğimizi düşünüyorum.

Enerjide tam bağımsız bir ülke olmak istiyoruz. Petrol gibi kaynaklar açısından kendi kendimize yetebilen bir ülke değiliz. Fakat uzun vadede bu yakıtlara alternatif olarak temiz enerji kaynaklarını araştırmamız gerekiyor. Temiz enerji teknolojilerine sahip ülkeler bu alanda en büyük potansiyele sahip ülkeler olacak. Sayın Cumhurbaşkanı’mız da sağ olsun bu projelerimize destek oluyor."

Ayrıntılar geliyor...