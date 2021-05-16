Haber Giriş: 16 Mayıs 2021 Pazar 13:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Terör mağarası imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen 70 metre uzunluğundaki 2 odalı mağaranın imha edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başlatılan operasyonlar kapsamında, bölgede aralıksız arama-tarama faaliyetleri gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, 2 odalı ve 70 metre uzunluğundaki mağaranın, içindeki mühimmat ile kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.
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