Haber Giriş: 16 Mayıs 2021 Pazar 12:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Türkiye gereken her adımı atmaya hazırdır"
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Filistin'de birlik ve kararlılığımızı gösterme vakti. Ümmet bizden liderlik bekliyor. Türkiye gereken her adımı atmaya hazırdır" açıklamasını yaptı.
İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi olağanüstü toplandı.
Toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistinliler için uluslararası bir koruma mekanizması oluşturulmalı" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, "Filistin'de birlik ve kararlılığımızı gösterme vakti. Ümmet bizden liderlik bekliyor. Türkiye gereken her adımı atmaya hazırdır" diye konuştu.
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