Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geldi.

Bakanlığın açıklamasında, "Irak kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.

Terörle mücadelede kararlılık mesajı verilen paylaşımda "Teröristler için SİHA’larımızdan kaçış yok" denildi.

Teröristler için SİHA’larımızdan kaçış yok!



Irak kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek. pic.twitter.com/pWXbTnrF3m