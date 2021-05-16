Haber Giriş: 16 Mayıs 2021 Pazar 11:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe-Yıldırım'da teröristleri SİHA'lar vurdu
[Fotoğraf: MSB (Arşiv)]
Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist SİHA’lar tarafından etkisiz hâle getirildi.
Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geldi.
Bakanlığın açıklamasında, "Irak kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.
Terörle mücadelede kararlılık mesajı verilen paylaşımda "Teröristler için SİHA’larımızdan kaçış yok" denildi.
Teröristler için SİHA’larımızdan kaçış yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 16, 2021
Irak kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek. pic.twitter.com/pWXbTnrF3m
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