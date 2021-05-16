Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ı ve taraftarlarını tebrik etti.

Fuat Oktay, Beşiktaş ve taraftarını tebrik etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş ve taraftarını kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları söyledi:

"2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ve taraftarlarını gönülden kutluyorum. Çok çekişmeli geçen ve müthiş bir finalle neticelenen sezonda centilmence mücadele eden tüm takımlarımızı gönülden tebrik ediyor, yeni sezonda hepsine başarılar diliyorum."

Oktay, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi telefonla arayarak şampiyonluk dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ı kutladı.

Bakan Koca'dan Beşiktaş taraftarlarına uyarı

Beşiktaş'ı kutlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taraftara koronavirüs uyarısında bulunarak, "An itibariyle, Beşiktaş camiasının salgınla mücadelenin sıkı taraftarı olmayı sürdüreceğine inanıyorum. Sevinçleri paylaşırken riskten uzak duralım" dedi.

Şentop'tan Çebi'ye kutlama telefonu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi telefonla aradı.

Çebi'ye tebriklerini ileten Şentop, futbolcuları ve tüm Beşiktaş camiasını yürekten kutladığını söyledi.

Sahada ter döken Beşiktaş oyuncularına da selamlarını ileten Şentop, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş'ı, Başkan ve yöneticilerini, sezon boyunca ter döken futbolcularını, teknik direktör ve ekibini, bütün Beşiktaş taraftarını canı gönülden tebrik ediyorum."

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Beşiktaş'a tebrik mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ı tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş'ın başta silah ve mesai arkadaşlarımız olmak üzere tüm taraftarlarını kutluyoruz."