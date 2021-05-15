Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 204 bin 637 test yapıldı, 11 bin 472 kişinin testi pozitif çıktı. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 106 bin 862 oldu.

236 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 44 bin 537'ye yükseldi.

Son 24 saatte 1084 yeni hasta tespit edildi.

38 bin 814 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu. İyileşen sayısı 4 milyon 932 bin 838'e çıktı.