Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da gerçekleştirdiği incelemelere dair sosyal medyada paylaşımda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, ilk olarak Harem ve Kadıköy İnciburnu İstasyonlarını ziyaret etti. Ardından İstinye'deki çalışanlardan bilgi aldı.

Personelin bayramını kutlayan Karaismailoğlu, Kıyıların can ve mal güvenliğinin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine emanet olduğunu söyledi.