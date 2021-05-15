Haber Giriş: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 19:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Karaismailoğlu, Gemi Trafik Hizmetleri çalışanlarıyla bayramlaştı
[Fotoğraf: AA]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da Gemi Trafik Hizmetleri çalışanları ile bayramlaştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da gerçekleştirdiği incelemelere dair sosyal medyada paylaşımda bulundu.
Bakan Karaismailoğlu, ilk olarak Harem ve Kadıköy İnciburnu İstasyonlarını ziyaret etti. Ardından İstinye'deki çalışanlardan bilgi aldı.
Personelin bayramını kutlayan Karaismailoğlu, Kıyıların can ve mal güvenliğinin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine emanet olduğunu söyledi.
Harem Tahlisiye İstasyonu, İstinye VTS Merkezi ve Tahlisiye İstasyonu ile Kadıköy İnciburnu Klavuzluk İstasyonu’ndaki çalışma arkadaşlarımızla bayramlaştık.
Son Haberler
- 20:25
- 20:09
- 20:07
- 19:14
- 19:19
Sıradaki Haber
Bakan Kurum, iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz