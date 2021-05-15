Türkiye, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının durdurulması için dört koldan diplomasi trafiği yürütüyor.

Bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

Bakan Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.

Çavuşoğlu ayrıca, Sudan Dışişleri Bakanı Mariam Al-Sadig Al-Mahdi ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Filistin’deki son gelişmeler ve uluslararası alanda atılacak adımlar görüşüldü.

"Filistin'in yanındayız"

Bakan Çavuşoğlu, Twitter adresinden de yaptığı açıklamada, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız mesajı verdi:

"Yüzbinlerce Filistinlinin vatanlarından sürüldüğü Nakba felaketinin 73. yıldönümünde Filistin halkı halen etnik, dini ve kültürel temizliğe maruz bırakılıyor. Özgürlük ve haysiyet mücadelelerinde sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanındayız."