Türkiye, hem gösterdiği sert tepki hem de diplomatik girişimlerle, İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamının durdurulması için yoğun çaba sarf ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile telefonla görüştü. Türkiye'nin Filistin'e desteğinin süreceği mesajını verdi. İsrail'e güçlü tepki gösterilmesi için Türkiye'nin başlattığı girişimleri anlattı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da benzer bir diplomasi trafiği yürüttü. Çavuşoğlu 14 ülkeden mevkidaşı ve İslam İşbirliği Teşkilatı Başkanı ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi borell ile görüştü. Türkiye'nin yoğun çabası ile ilk önce İslam İşbirliği İcra Komitesi toplandı.

O toplantıda alınan karar neticesinde dışişleri bakanları düzeyinde Açık Katılımlı İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı 16 Mayıs'ta yapılacak.

Toplantıda uluslararası alanda atılacak adımlar ele alınacak. Diplomatik kaynaklar, toplantı sonucunda bir kararın kabul edileceğini öngörüyor.

