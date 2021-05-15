Mehmetçik terörü kaynağında kurutulmaya devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde Pençe-Şimşek operasyonuna katılan keskin nişancılar, saldırı hazırlığındaki PKK’lı bir teröristi gizlendiği mevzide etkisiz hale getirdi.

Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111 oldu.

Terörü kaynağında kurutmaya devam ediyoruz.



Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde Pençe-Şimşek operasyonuna katılan keskin nişancılarımız, saldırı hazırlığındaki PKK’lı bir teröristi gizlendiği mevzide etkisiz hâle getirdi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 111 oldu. pic.twitter.com/She4MAUKBC — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 15, 2021

Milli Savunma Bakanlığı, bugün, Irak'ın kuzeyindeki Metina’da tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.