Teröre 'Pençe' darbesi: 111 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 1 teröristin daha keskin nişancılar ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Böylece Pençe-Şimşek operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111 oldu.
Mehmetçik terörü kaynağında kurutulmaya devam ediyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde Pençe-Şimşek operasyonuna katılan keskin nişancılar, saldırı hazırlığındaki PKK’lı bir teröristi gizlendiği mevzide etkisiz hale getirdi.
Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111 oldu.
Terörü kaynağında kurutmaya devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 15, 2021
Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde Pençe-Şimşek operasyonuna katılan keskin nişancılarımız, saldırı hazırlığındaki PKK’lı bir teröristi gizlendiği mevzide etkisiz hâle getirdi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 111 oldu. pic.twitter.com/She4MAUKBC
Milli Savunma Bakanlığı, bugün, Irak'ın kuzeyindeki Metina’da tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.