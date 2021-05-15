Haber Giriş: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 11:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Metina’da tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, 3 teröristin Pençe-Şimşek operasyonunun icra edildiği bölgede Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Teröristleri kendi inlerine gömmeye devam ediyoruz" ve "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" denildi.
Teröristleri kendi inlerine gömmeye devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 15, 2021
Pençe-Şimşek operasyonunun icra edildiği Irak kuzeyindeki Metina’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! pic.twitter.com/7EEc1hZS0B
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