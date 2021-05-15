Haber Giriş: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 03:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şampiyonluk kutlamalarına izin verilmeyecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığı, valiliklere şampiyonluk kutlama uyarısı gönderdi. Buna göre, cadde, sokak ve meydanlarda şampiyonluk kutlaması yapılamayacak. Stadyumlarda ise belirlenen sayı kadar izleyici ve görevli olacak.
Bugün oynanacak maçların sonucuna göre Süper Lig şampiyonu belli olacak.
Maçlar öncesi İçişleri Bakanlığı Valiliklere gönderdiği uyarı yazısıyla salgın tedbirlerinin ihlal edilmemesi için önlem alınmasını istedi.
Asayiş ve tam kapanma süreci kurallarına dikkat çekilerek maçların oynanacağı statlara Türkiye Futbol Federasyonunca belirlenen sayı kadar izleyici ve görevli alınması istendi.
Şampiyonluk kutlamalarında kalabalıkların cadde, sokak ve meydanlarda toplanmasına izin verilmeyecek.
Galatasaray-Yeni Malatyaspor takımları arasında oynanacak maç nedeniyle Türk Telekom Stadyumu'na çıkan yollar saat 17.30 itibariyle trafiğe kapatılacak.
Sürücüler alternatif yollara yönlendirilecek.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Süper Lig
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