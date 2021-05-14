Haber Giriş: 14 Mayıs 2021 Cuma 19:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vaka sayısı 11 binlerde
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Son 24 saatte 11 bin 394 yeni vaka, 1102 yeni hasta tespit edildi. 242 koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, son 24 saatte 203 bin 73 test yapıldı, 11 bin 394 kişinin testi pozitif çıktı. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 95 bin 390 oldu.
242 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 44 bin 301'e yükseldi.
Son 24 saatte 1102 yeni hasta tespit edildi.
37 bin 261 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu. İyileşen sayısı 4 milyon 894 bin 24'e çıktı.
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