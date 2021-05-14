AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi.

"Cumhurbaşkanımız tüm toplulukların barışı için mücadele etmektedir"

Bazı yorumcuların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Bunlar ümmetçilik yapıyor" diye yargılamaya çalıştıklarını belirten Çelik, Erdoğan'ın tüm toplulukların barışı için mücadele ettiğini vurguladı:

"Devletimiz ve milletimiz pekçok boyuta sahiptir. Cumhurbaşkanımız Türk Milleti’nin varoluşuna, hak ve menfaatlerine dayanan siyasete liderlik ediyor. Aynı zamanda da Ümmet’in sorunlarının çözümü, Türk dünyasının dirliği ve medeniyetler arası işbirliği için de çalışmaktadır.

Cumhurbaşkanımız yakın coğrafyamızdaki Türkmen, Kürt, Arap, Sünni, Şii, Hristiyan, Yahudi, Ezidi ve diğer tüm toplulukların barışı için mücadele etmektedir."

"Ümmet kelimesini değerlere aykırı görmek köhnemiş bir zihniyettir"

'Ümmet' kelimesi Cumhuriyet değerlerine aykırı olarak görmenin köhnemiş bir zihniyet olduğunu söyleyen AK Parti Sözcüsü Çelik, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız “Ümmetin birliğine ve dirliğine” vurgu yaparak, mezhepçilik ve ırkçılık belasına karşı sürekli uyarıda bulunmaktadır. Türkiye Cumhurbaşkanı’nın “Ümmet” demesini, Cumhuriyet değerlerine, toplum ve millet kavramlarına aykırı görmek köhnemiş bir zihniyettir.

Cumhuriyetimizin şan ve şerefini koruyan Türkiye ve millet odaklı siyasetin lideri Cumhurbaşkanımız, Ümmetin birliğini, Türk dünyasının güçlenmesini, komşu halkların barış içinde yaşamasını da gözetmektedir. Kültür ve inanç coğrafyamızın değerleri ile Cumhuriyet değerlerimizi çatıştıran anlayış ilkel bir yaklaşımdır."

Ömer Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu zihniyet, vatandaşlarımızın aidiyet bilincini yaralayan ve devlet-millet birlikteliğine mani olan bir çizgiyi temsil etmektedir. Ayrıca devletimizin ve milletimizin dünya ile ilişkisini tek boyuta indirgemektedir. Medeniyet ve siyaset değerlerimizi çatıştıran bu dar anlayış Cumhuriyet değerlerine yaslandığı iddiasını öne sürse de aslında Cumhuriyetimizin tarihsel derinliğini ve Türkiye’nin etki coğrafyasını idrakten uzaktır.

Cumhurbaşkanımızın çok boyutlu bir kültürel yaklaşıma ve siyasete yaslanan vurgularını hadsiz şekilde yargılamaya çalışanlar, öncelikle bu kavramları alfabe düzeyinde öğrenmelidir."

"Ümmet Cumhurbaşkanımızın verdiği mücadeleyi bugünlerde yine görmektedir"

Ömer Çelik, Türkiye'nin örgütlü cehaletin ilkelliğini geride bıraktığının altını çizdi:

"Cumhurbaşkanımızın, milletimizin ve Cumhuriyetimizin tarihten bugüne taşıdığı değerlerin güçlenmesi için nasıl çalıştığına herkes şahittir. Türk dünyası, Cumhurbaşkanımızın Türk dünyası için ne büyük mücadele verdiğini en son Karabağ savaşında görmüştür. Ve ümmet, Cumhurbaşkanımızın Mescid-i Aksa ve Kudüs için öteden beri verdiği mücadeleyi bugünlerde yine görmektedir.

Türkiye 'örgütlü cehalet'in millet, cumhuriyet, demokrasi, ümmet, toplum, Türk dünyası, Avrupa vizyonu kavramlarını birbiriyle çatıştıran ilkelliğini geride bırakmıştır."

Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatmak için azimli olduklarını belirten Çelik, "Cumhurbaşkanımız liderliğindeki siyaset ülkemizin tarihsel derinliğini ve stratejik tüm boyutlarını kapsamaktadır. Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” sözü Cumhuriyetimizi yaşatmak ve güçlendirmek için ilkemizdir. Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmaya azimliyiz" dedi.