Haber Giriş: 14 Mayıs 2021 Cuma 16:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "Dünya Çiftçiler Günü"nü kutladı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Oktay, "Alın teriyle üreten çiftçimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlu olsun" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Oktay, "Köklü kültürümüzün 'ana' olarak adlandırdığı vatan toprağını işleyen, alın teriyle üreten çiftçimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlu olsun" sözlerini kullandı.
Köklü kültürümüzün "ana" olarak adlandırdığı vatan toprağını işleyen, alın teriyle üreten çiftçimizin #DünyaÇiftçilerGünü'nü kutlu olsun. pic.twitter.com/D0FwNg1dG3— Fuat Oktay (@fuatoktay) May 14, 2021
Etiketler: Fuat Oktay
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