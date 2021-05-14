Bakan Koca'dan "Eczacılar Günü" mesajı: Pandemide herkese ilaç oldunuz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mayıs Eczacılar Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı. Koca, "Pandemide herkese ilaç oldunuz. Sizlere şükran duyuyoruz. Eczacılar Günü kutlu olsun" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 14 Mayıs Eczacılar Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı.
Tüm eczane çalışanlarının gününü kutlayan Koca, "Pandemide herkese ilaç oldunuz. Sağlık personelinden ilk kayıp içinizden biri oldu. Sayenizde biliyoruz ki insan sağlığına hizmet edenler; merhametin, iyiliğin ve diğer insani vasıfların görüldüğü mesleğin mensuplarıdır. Sizlere şükran duyuyoruz. Eczacılar Günü kutlu olsun" dedi.
Pandemide herkese ilaç oldunuz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 14, 2021
Sağlık personelinden ilk kayıp içinizden biri oldu. Sayenizde biliyoruz ki insan sağlığına hizmet edenler; merhametin, iyiliğin ve diğer insani vasıfların görüldüğü mesleğin mensuplarıdır. Sizlere şükran duyuyoruz.
Eczacılar Günü kutlu olsun. pic.twitter.com/W9IPPEH4XT