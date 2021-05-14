Siyasi partilerde bayramlaşma, geçen yıl olduğu gibi yine video konferansla yapıldı. Parti temsilcilerinin öncelikli gündemi İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarıydı.

AK parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, "Filistin'de Kudüs'te yaşananlar hepimizi son derece üzdü ve neticede bayramımızın içerisine hüzün kattı bayramımızı derinden yaraladı." dedi.

CHP Genel Başkanı Lale Karabıyık ise, Filistin'de, bu mübarek günlerde hiçbir zaman olmaması gerekenlerin yaşandığını belirterek, Filistin halkının her zaman yanında olduklarını, bunun bir insanlık ayıbı olduğunu ve tarihe bu şekilde geçeceğini söyledi.

Masum, savunmasız çoluk çocuk, kadın demeden bir insanlık dramı yaşandığını belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Bu insanlık trajedisi dünya toplumlarının, dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor." diye konuştu.

TRT ve Anadolu Ajansı'nın önemine vurgu yapıldı

Bayramlaşmalarda, İsrail katliamları kınanırken, o katliamları yayınlarıyla dünyaya duyurmaya çalışan TRT ve Anadolu Ajansı'nın önemine de vurgu yapıldı.

Saadet Partisi Genel başkan Yardımcısı Atik Ağdağ, "TRT'nin ve Anadolu Ajansı'nın, ülkemizin milli yayın kuruluşlarının bu zulmü bütün insanlığa gösterme gayreti de çok önemli ve kıymetlidir. Oradaki arkadaşlarımıza da zor şartlarda verdikleri emeklerden dolayı tebriklerimizi arz etmek isteriz." dedi.