Haber Giriş: 14 Mayıs 2021 Cuma 12:02Son Güncelleme: Kaynak: DHA
THY, Tel Aviv seferlerini güvenlik sebebiyle iptal etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar devam ederken, Türk Hava Yolları (THY) güvenlik sorunu nedeniyle Tel Aviv'e bugün yapacağı tarifeli seferini iptal etti.
İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar nedeniyle birçok havayolu şirketi güvenlik nedeniyle seferlerini gerçekleştirmiyor.
THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan sabah saatlerinde gerçekleşmesi planlanan Tel Aviv seferi güvenlik nedeniyle iptal edildi.
İptallerin cumartesi ve pazar günü yapılması planlanan seferlerde de yaşanılacağı öğrenildi.
Son Haberler
- 13:49
- 13:47
- 13:23
- 13:12
- 13:11
Sıradaki Haber
Türkiye'den uluslararası topluma Gazze çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz