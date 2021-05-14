İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar nedeniyle birçok havayolu şirketi güvenlik nedeniyle seferlerini gerçekleştirmiyor.

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan sabah saatlerinde gerçekleşmesi planlanan Tel Aviv seferi güvenlik nedeniyle iptal edildi.

İptallerin cumartesi ve pazar günü yapılması planlanan seferlerde de yaşanılacağı öğrenildi.