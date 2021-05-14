AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Netanyahu hükümetinin bir suç makinesi olduğunu ifade eden Çelik, "Uluslararası hukuka göre işlemediği suç kalmamıştır. Adına hükümet denilen bu yapı suç ve katliam makinesi olarak hareket ediyor. Gazze’ye yaptığı saldırılarla tarihte farklı coğrafyalarda utanılacak ne kadar suç varsa hepsini işlemeye devam ediyor. Gazze’ye yapılan saldırılar açık ve net şekilde Filistinlileri topyekun yok etme ve katletme saldırılarıdır." dedi.

Netanyahu hükümeti bir suç makinesidir. Uluslararası hukuka göre işlemediği suç kalmamıştır.

Adına hükümet denilen bu yapı suç ve katliam makinesi olarak hareket ediyor. — Ömer Çelik (@omerrcelik) May 14, 2021

"Bundan sessiz kalan ve destekleyen herkes sorumludur"

Çelik, "Dünyanın bu saldırganlığı durdurmaması, suç ve cinayet makinesi haline gelmiş Netanyahu hükümetinin seri katliamlara başlamasına yol açtı... Bundan sessiz kalan ve destekleyen herkes sorumludur." ifadelerini kullandı.

Dünyanın bu saldırganlığı durdurmaması, suç ve cinayet makinesi haline gelmiş Netanyahu hükümetinin seri katliamlara başlamasına yol açtı... Bundan sessiz kalan ve destekleyen herkes sorumludur. — Ömer Çelik (@omerrcelik) May 14, 2021

"Cumhurbaşkanımızın tüm dünyayı harekete geçirme gayretleri günlerdir sürüyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm dünyayı harekete geçirme gayretlerini günlerdir sürdüğünü hatırlatan Çelik, "Cumhurbaşkanımız dışında dünyayı harekete geçirmeye çalışan kimse gözükmüyor. Cumhurbaşkanımızın gayreti insanlık vicdanı ve adalet için Filistinli kardeşlerimizin yanında olan en güçlü iradedir." dedi.