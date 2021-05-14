Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından, "Dünya Çiftçiler Günü" nedeniyle videolu mesaj yayımladı.

Bakan Pakdemirli, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sizin ellerinizde yoğruldu bu bereketli topraklar. Sizinle hayat buldu tarlaya düşen her bir tohum. Durmadınız, çalıştınız. Emeklerinizi alın terinizle harmanladınız. Bu aziz milletin, köklü ve asil tarihinde, daima sizlerin izi oldu. Siz ektiniz, biz doyduk bu zor günlerde. Durmadınız, çalıştınız, emeklerinizi nasırlı ellerinizle harmanladınız. İyi ki varsınız. İyi ki bu topraklara can suyu oldunuz. Türkiye tarımını, Avrupa'da birinci sıraya yükselten sizlersiniz. Emeklerinize minnettarız. Bundan sonra da güçlü ve güzel yarınlarımız sizlerin eseri olacak. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nüzü tebrik ediyor, Ramazan Bayramı’nızı gönülden kutluyorum."