Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi İbrahim Kalın, Twitter hesabından İsrail'in Gazze'ye artırdığı saldırılarla ilgili açıklama yaptı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, yeni katliamların habercisidir. İsrail’in hukuk dışı ve işgalci tavrına karşı tüm dünyayı acilen sorumluluk almaya davet ediyoruz. Türkiye Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) May 13, 2021

Kalın, saldırıların yeni katliamların habercisi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"İsrail’in hukuk dışı ve işgalci tavrına karşı tüm dünyayı acilen sorumluluk almaya davet ediyoruz. Türkiye Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir."

Gazze'ye karadan ve havadan saldırı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne karadan ve havadan saldırı başlattığını duyurdu. Gazze Şeridi'nin kuzey kesimi kara, hava ve denizden yoğun şekilde bombalanıyor.

Söz konusu bölgelere ambulans ve sivil savunma ekipleri sevk edildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.