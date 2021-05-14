İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına sert tepki gösterdi.

Süleyman Soylu bakanlık döneminde mafyaya hayat hakkı tanınmadığını belirtti. Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını vurguladı.

“O günler geride kaldı”

Peker'in iddialarına iletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan da sert tepki geldi.

"Birileri ülkemizi 1990’ların kaotik ortamına geri döndürmek istiyor olabilir. Boşuna uğraşmasınlar, o günler geride kaldı" dedi.

Fahrettin Altun'un sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "İçişleri bakanımız demokratik Türkiye’de kamu düzenin ihyası için yılmadan çalışan bir devlet adamıdır" ifadeleri yer aldı.

Birileri ülkemizi 1990’ların kaotik ortamına geri döndürmek istiyor olabilir.



Boşuna uğraşmasınlar, o günler geride kaldı.



Bugün esas olan, demokrasi ve kamu düzenidir.



İçişleri bakanımız demokratik Türkiye’de kamu düzenin ihyası için yılmadan çalışan bir devlet adamıdır. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 13, 2021

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan muhalefete tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Peker'in iddialarını gündemde tutan muhalefet partilerine tepki gösterdi.

"Umarım bu yaptıklarından hicap duyarlar" ifadelerini kullandı.

Sözcü Kalın, "Muhalefetin küçük siyasi hesaplarla ve mafyatik bir şahsın hezeyanlarından medet umarak iftira ve tezviratta bulunması muhalefet adına ne hazin bir durumdur” dedi.

İçişleri bakanımız @suleymansoylu meseleyi açıkça ortaya koyarken muhalefetin küçük siyasi hesaplarla ve mafyatik bir şahsın hezeyanlarından medet umarak iftira ve tezviratta bulunması muhalefet adına ne hazin bir durumdur. Umarım bu yaptıklarından hicap duyarlar. https://t.co/16ZiYXARIJ — Ibrahim Kalin (@ikalin1) May 13, 2021

“Referanslarının suç örgütü mensupları olduğunu itiraf ediyorlar”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de muhalefet partilerini kınadı.

"Referanslarının suç örgütü mensupları olduğunu itiraf ediyorlar" dedi. Bu durumu "Ahlaki sapma" olarak nitelendirdi.

Çelik, "Terör örgütü üyelerinin iddialarının bir suç örgütü üyesi tarafından dillendirildikten sonra siyaset gündemine taşınması, bir siyasi aracılık örneğidir ve nasıl bir kurgunun ürünü olduğu milletimizin ferasetinden kaçmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Sözcü Çelik, elinde belge ve bilgi olanların mahkemeye gitmesi gerektiğini vurguladı.