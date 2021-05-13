Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 23:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İran sınır hattında bir özel harekat polisi şehit oldu
İçişleri Bakanlığı, Ağrı'da, Türkiye-İran sınır hattındaki terör saldırısında bir özel harekat polisinin şehit olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ağrı ilimizde, Türkiye-İran sınır hattında yapılan sınır duvarının inşaatının güvenliğinde görevli kahraman özel harekat polisimiz bölücü terör örgütü mensuplarınca İran tarafından yapılan taciz ateşi sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve Türk Polis Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz" denildi.
Başımız sağ olsun pic.twitter.com/SGPiCwg7U4— TC İçişleri Bakanlığı Maske Mesafe Temizlik (@TC_icisleri) May 13, 2021
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Terör Saldırısı
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