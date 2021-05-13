Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 20:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: AA ]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Malki ve Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ile görüştü. Görüşmede Kudüs ve Filistin'deki son gelişmeler ile uluslararası alanda atılacak adımlar ele alındı.
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