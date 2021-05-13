Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 19:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Son 24 saatte 55 bin 472 kişi sağlığına kavuştu
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Son 24 saatte 11 bin 534 yeni vaka, tespit edildi. 238 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. 55 bin 472 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 295 test yapıldı, 11 bin 539 kişinin testi pozitif çıktı. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 83 bin 996 oldu.
238 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 44 bin 59'a yükseldi.
55 bin kişi sağlığına kavuştu
Son 24 saatte 1217 yeni hasta tespit edildi.
55 bin 472 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu. İyileşen sayısı 4 milyon 856 bin 763'e çıktı.
Etiketler: Koronavirüs Sağlık Bakanlığı Son Dakika
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