Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 295 test yapıldı, 11 bin 539 kişinin testi pozitif çıktı. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 83 bin 996 oldu.

238 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 44 bin 59'a yükseldi.

55 bin kişi sağlığına kavuştu

Son 24 saatte 1217 yeni hasta tespit edildi.

55 bin 472 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu. İyileşen sayısı 4 milyon 856 bin 763'e çıktı.