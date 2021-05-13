Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 18:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı Kazımi ile görüştü
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi ile telefonda görüştü. Görüşmede karşılıklı Ramazan Bayramı tebriği bulunuldu, İsrail'in saldırıları ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Kazımi’nin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, İsrail’in Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik saldırıları da ele alındı.
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