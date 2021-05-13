Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 15:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca: Kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum." dedi.
Bakan Koca, Twitter adresinden yayınladığı videolu mesaj ile herkesin Ramazan Bayramını kutladı:
"Sevdiklerimizle candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz üçüncü bayram. Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum."
Sevdiklerimizle candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz üçüncü bayram. Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum. pic.twitter.com/NO70CoZmZn— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 13, 2021
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