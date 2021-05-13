İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere saldıran İsrail’e gereken dersin verilmesi amacıyla uluslararası alandaki girişimlerinde Kırgızistan’ı da yanlarında görmek istediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afgan mevkidaşı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ise Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile telefonda görüştü.

Erdoğan, İsrail’in Filistin’e yönelik vahşi saldırıları karşısında tüm platformlarda sürdürdükleri çalışmalarda Afganistan'la birlikte hareket etmenin önemini vurguladı.