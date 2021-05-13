Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 13:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar'dan Mısır açıklaması: İlişkilerin düzelmesi iki tarafa da faydalı olacak
Milli Savunma Bakanı Akar, "Mısır ile ilişkilerin düzelmesi iki tarafa da faydalı olacak. Türkiye-Libya-Mısır ilişkilerinin ülkelere, taraflara ciddi yarar sağlayacağının görülmesi lazım." dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar, TSK'nın komuta kademesi ile Irak sınırının sıfır noktasındaki üs bölgelerini ziyaret ederek, Mehmetçiğin bayramını kutladı.
Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"Yunan komşularımızın provokasyondan, tehdit dilinden vazgeçmesi gerekiyor. Türkiye'ye 'yayılmacı' diyenler, 1821-2020 arasındaki haritaya baksınlar, kim yayılmacı"
"(S400) Taarruzi bir yönü yok. Durduğu yerde herhangi bir şekilde kimseyi tehdit etmesi söz konusu değildir. Kimse için risk, tehdit veya tehlike değildir."
"(Mısır ile) İlişkilerin düzelmesi iki tarafa da faydalı olacak. Türkiye-Libya-Mısır ilişkilerinin ülkelere, taraflara ciddi yarar sağlayacağının görülmesi lazım."
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