İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mahathir Muhammed karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

Görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve baskıları da ele alındı.