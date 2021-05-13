Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 13:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahathir Muhammed ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mahathir Muhammed karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.
Görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve baskıları da ele alındı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Malezya
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