Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 11:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
İhtiyaç sahiplerine 2,2 milyar lira destek verildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi hanemize yaklaşık 2,2 milyar lira destek verdik." dedi.
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