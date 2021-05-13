Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Mesajında terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Akar, "Mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir" dedi.

2019'un son aylarında ortaya çıkan ve etkisini giderek artıran salgının, sosyalleşmenin, iletişim kurmanın ve paylaşmanın insan hayatında ne kadar önemli ve değerli olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Akar, "Bu nedenle salgın şartlarının meydana getirdiği bu sıkıntılı zamanları bir an önce atlatabilmek, bedensel ve ruhsal olarak sağlıklı, huzurlu ve mutlu günlere bir an önce ulaşabilmek, sevdiklerimizle birlikte çok daha güzel bayramlar yaşayabilmek için hepimize önemli görevler düşmektedir" değerlendirmesini yaptı.

"Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı içerisinde mücadele etmekteyiz"

Bir yandan COVID-19 salgını ile mücadele ederken diğer taraftan da yurt içinde, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde, Kıbrıs'ta, Azerbaycan'da, Libya'da, Doğu Akdeniz'de ve daha birçok coğrafyada, hem Türkiye'nin hem de dost ülkelerin hakkını, hukukunu korumak için yoğun ve etkin bir şekilde mücadelelerini sürdürdüklerini belirten Akar, "Bu kapsamda vatan topraklarımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın, 84 milyon vatandaşımızın ve bölgemizin güvenliği için başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadele etmekteyiz" dedi.

Bakan Akar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir. Suriye'nin kuzeyindeki harekatlar ve Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe operasyonları terörü bitirme kararlılığımızın en açık göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası ilişkilerde özne haline gelen, etki ve ilgi alanı her geçen gün genişleyen ülkemiz, bölgesinde barış, istikrar, hak, hukuk ve evrensel insani değerler için mücadele ederken maalesef yayılmacı bir anlayışla sürekli saldıran ve saldırmayı savunan İsrail yönetimi de bu bayram gününde Filistinli kardeşlerimize zulme devam etmektedir. Uluslararası hukuku, BM kararlarını hiçe sayan ve orantısız güç kullanarak insanlık suçu işleyen İsrail yönetiminin masum insanlara, sivil hedeflere yönelik saldırıları, ahlaklı ve vicdanlı herkesi derinden yaralamaktadır.

Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bugünlere gelmemizde katkısı olan tüm komutan ve devlet adamlarımızı saygıyla ve şükranla anıyor, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve Milli Savunma Bakanlığının asker, sivil tüm mensuplarını bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle şu anda karada, denizde ve havada, yurt içinde ve sınır ötesinde, zorlu hava ve arazi şartlarında görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla yürüten kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın her birini alınlarından öpüyor, kendilerine kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum. Tüm mensuplarımızın, emeklilerimizin, kahraman gazilerimizin ve aileleri ile aziz şehitlerimizin değerli aile bireylerinin bayramlarını bir kez daha en içten duygularla kutluyor, kendilerine sağlık ve esenlik temenni ediyorum."