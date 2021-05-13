MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Bahçeli, Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı, bakır ibrikle su döktü. Çıkışta gazetecilerin bayramını kutlayan Bahçeli, şunları söyledi:

"Mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Acılı günlerden geçiyoruz. COVID-19 yanında çevre ülkelerdeki büyük sıkıntılar, son Kudüs katliamları dikkate alındığı vakit hüzünlü ve buruk bir bayram geçirmekteyiz. İnşallah bayram sonrası huzur ve barış içerisinde bir Türkiye'yi görmek isteriz. Cenabıallah'tan niyazımız budur."

[Fotoğraf: AA]