Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram hesabı üzerinden Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Sevgili kardeşim, Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Sizlerin ve ailenizin bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Rabbimden hepimizi bundan sonraki bayramlara sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.