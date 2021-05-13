Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 09:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
[Fotoğraf: Arşiv]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajında, "Sizlerin ve ailenizin bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Rabbimden hepimizi bundan sonraki bayramlara sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram hesabı üzerinden Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Sevgili kardeşim, Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Sizlerin ve ailenizin bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Rabbimden hepimizi bundan sonraki bayramlara sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı
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